Il meteo del weekend a San Salvo

Venerdì. A San Salvo oggi cieli molto nuvolosi con deboli piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C. I venti saranno moderati, il mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato. A San Salvo domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C.bI venti saranno moderati, il mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica. A San Salvo dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di -1°C. I venti saranno moderati, il mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.