Il meteo del Weekend a San Salvo

A San Salvo oggi venerdì 25 febbraio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso.

Domani sabato 26 febbraio giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Mare molto mosso.

Domenica 27 febbraio nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordovest. Mare agitato. Allerte meteo previste: vento.

Auguriamo a tutti i nostri lettori un buon fine settimana dalla redazione di Sansalvo.net