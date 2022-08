Il meteo del weekend a San Salvo

A San Salvo oggi venerdì 5 agosto cieli in prevalenza sereni con leggere velature sparse. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C mentre la minima di 22°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare quasi calmo.

Domani sabato 6 agosto giornata serena con sole splendente. Durante la giornata di la temperatura massima registrata sarà di 34°C e la minima di 23°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso.

Domenica 7 agosto cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C mentre la minima di 24°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso.

Allerte meteo previste: vento e afa nelle giornate di venerdì e sabato.

