Il meteo del weekend a San Salvo

A San Salvo oggi venerdì 23 settembre giornata in prevalenza poco nuvolosa, in particolare nubi sparse al mattino e nella notte previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C e la minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso.

Domani sabato 24 settembre cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C mente la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

Domenica 25 settembre cieli coperti con rovesci anche temporalesco, miglioramenti dalla serata. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C e la minima di 16°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Auguriamo a tutti i nostri lettori una buona giornata e un buon fine settimana dalla redazione di SanSalvo.net