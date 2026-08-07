A Lentella la terza edizione del 'Totem Festival', lâ€™8 agosto Nico Arezzo, Ginevra e Pellegrino

Musica e natura tornano a fondersi a Lentella dove, sabato 8 agosto si terrÃ la terza edizione del Totem Festival, evento a ingresso gratuito organizzato dalla Pro Loco Lentella Aps in collaborazione con il Comune.

Si partirÃ alle 18, con il dj set di apertura di Iolanda Isabella alla quale Ã¨ affidata anche la chiusura del festival.

Dalle 19, sul palco principale saliranno due giovani talenti lentellesi. Lorenza Carmen, Ã¨ una cantautrice che quando scrive e canta riesce a tirare fuori la parte di lei piÃ¹ vera e sensibile. ToccherÃ poi a Riccardo Crisante, che canta storie nate tra emozioni, ricordi e paesaggi che gli appartengono. Entrambi si esibiranno con le proprie formazioni musicali che raggruppano interessanti giovani musicisti del panorama abruzzese.

La scena indie italiana sarÃ poi protagonista con Ginevra che, nel 2021 ha firmato Glicine, portata a Sanremo da Noemi e che ha allâ€™attivo live che vanno dal Primo Maggio al Mi Ami Festival passando per il palco del Teatro Ariston. Nel 2022 Ã¨ uscito il suo primo album, Diamanti, dal suono elettronico ed etereo, lâ€™anno scorso Femina, caratterizzato da un gusto piÃ¹ folk e analogico.

Con Nico Arezzo approda in Abruzzo il Minchia Che Tour Caldo! Il 28enne artista siciliano porterÃ in scena uno spettacolo tra ricerca sonora e cura degli arrangiamenti: un equilibrio naturale tra tradizione e contemporaneitÃ che convivono tra scrittura cantautorale, sperimentazione ed elettronica.

Dance Rituals Ã¨, invece, il nuovo progetto live elettronico di Pellegrino, producer, DJ, songwriter e fondatore di Early Sounds Recordings. Dopo aver contribuito a ridefinire il suono funk, disco e mediterraneo della nuova scena napoletana con Pellegrino & Zodyaco, l'artista apre una nuova fase. Un live in quartetto nato dalla volontÃ di riportare l'elettronica a una pulsazione organica, dove il corpo conta quanto la macchina: sul palco un live elettronico suonato, costruito su groove, improvvisazione controllata, macchine, voci e percussioni: non un concerto, ma un rituale contemporaneo.

Lâ€™evento che si terrÃ nella splendida location dei Colli lentellese, tra i due totem realizzati negli anni passati, questâ€™anno si arricchisce anche di una sfaccettatura artistica con Totem Art, lâ€™esposizione delle opere nate nellâ€™ultima edizione di naturArte, manifestazione in collaborazione con la Fattoria dâ€™Arte I Colli di Lentella di Ettore Altieri.

Chi vorrÃ trascorrere la notte immersi nella natura godendo di una bellissima alba panoramica al risveglio potrÃ farlo restando in tenda nel cuore del festival. Gratuitamente sono disponibili: posto tenda, spogliatoi, servizi igienici e docce, punto di ricarica per smartphone (all'interno degli spogliatoi).

A completare il tutto lâ€™area food arricchita con nuovi stand (anche con opzioni vegetariane e vegane) e i parcheggi gratuiti a qualche decina di metri dal palco.

Questâ€™anno lâ€™immagine del Totem Festival Ã¨ impreziosita dellâ€™artista di Roccaspinalveti, Luca Bruno: in unâ€™epoca caratterizzata dallâ€™AI, unâ€™illustrazione originale e unica che incarna tutti i valori di questo festival.

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