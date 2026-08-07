Al via la prima call aperta per “Frequenze in circolo”,’ VIII Festival Alternativo sull’Uso Sociale delle Arti

C’è una musica che non si limita a essere ascoltata: unisce persone, crea incontri, accende emozioni. È da questa idea che nasce “Frequenze in circolo”, VIII Festival Alternativo sull’Uso Sociale delle Arti, promosso dall’associazione Musica in Crescendo, in programma il 5 e 6 settembre a San Salvo Marina.



L’associazione apre ufficialmente la call rivolta a tutti i musicisti: a chi ha già condiviso il palco con le orchestre di Musica in Crescendo e a chi desidera farlo per la prima volta. Non conta il livello di esperienza, il percorso artistico o il numero di brani che si desidera eseguire. Conta la voglia di esserci e di mettere la propria musica al servizio di un’esperienza collettiva.



“Frequenze in circolo” è un invito a suonare insieme, a conoscersi, a costruire relazioni attraverso il linguaggio universale della musica. Perché ogni nota, anche la più semplice, può diventare parte di qualcosa di più grande: una comunità che si ritrova, si ascolta e cresce insieme.



Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di partecipazione e il programma completo del Festival.



Per informazioni e per richiedere le partiture:



E-mail: musicaincrescendo.orchestra@gmail.com

WhatsApp: 324 7717488 – Maria Aurelia Del Casale

