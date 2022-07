Oroscopo della Settimana: dal 4 al 10 Luglio

Cerca il tuo segno e scopri come sarà la tua settimana!

ARIETE: La settimana procederà lentamente, e voi scalpitate per l’attesa del weekend. L’estate per voi sarà la stagione più favorita ,sarà forse causa del fuoco che padroneggia il vostro segno? Vivete la settimana con spensieratezza mantenendo la vostra acuta ironia. Voto: 8.5 parola chiave: allegria!

TORO: Tutta colpa delle temperature troppo elevate, una settimana in cui dovrete stare attenti a non andare su tutte le furie! Soprattutto se provocati. Ma non disperate, gli eventi nell’ultimo periodo non hanno di certo deluso le vostre aspettative e l’onda favorita nel cielo, non è terminata! Voto: 7 parola chiave: meno tensione

GEMELLI: tutto procede bene, dalla sfera sentimentale a quella familiare. Non avete nulla da temere ed è proprio giunto il momento di prendersi una bella pausa. Ricaricate le batterie e fatene scorta per le prossime settimane. Voto: 9 parola chiave: relax assoluto

CANCRO: Amici lettori del Cancro, finalmente il mese di giugno, un pó sfortunato per voi, è finalmente terminato. Non vi sentirete più soli e trascurati perché Luglio inaugurerà la vostra stagione, siete pronti per i festeggiamenti? Voto:6.5 parola chiave: lenta ripresa

LEONE: Belli, forti e passionali con il fuoco che vi rappresenta sarà la fiamma che vi terrá vivi per tutta la stagione estiva. con un solo sguardo ammaliate tutti, è questo il vostro piccolo segreto? Anche Mercurio cederà a voi e vi renderà euforici e brillanti. Voto: 9 parola chiave: osate

VERGINE: Troppo fuoco e calore, a voi piccoli Vergine, non piace proprio. La stanchezza si inizia a far sentire, sia psicologica che fisica e ció si accentuerà soprattutto nelle prime settimane di Luglio. Ma grazie alla vostra determinazione, riuscirete a trovare degli escamotage per evadere dalla torrida quotidianità. Voto: 5.5 parola chiave: poche polemiche

BILANCIA: siete alle prese con qualche ostacolo di troppo e la pressione di sentirsi giudicati è troppo elevata. So bene che prendere delle decisioni su due piedi non è il vostro forte ,ma dovrete mostrare la vostra schiettezza e concludere tutte quelle situazioni che vi impediscono di vivere al meglio questo mese di Luglio. Voto: 6 parola chiave: maggiore determinazione

SCORPIONE: Nel weekend, miei amici scorpioni, potrete vantare la luna nel vostro segno caratterizzando il vostro momento più favorevole. Mercurio vi regalerà molta forza e porterà con sè nuove proposte interessanti. Festa ,divertimento tutto quello che da sempre desiderate, no? Voto: 9 parola chiave: pacchia totale!

SAGITTARIO: migliori amici del cancro eh? Anche per voi, come loro, è in arrivo una lenta ripresa. Ottime sono le vostre capacità di riprendervi in momenti sfavorevoli. Gli ostacoli non vi spaventano, rallentano soltanto il percorso per arrivare al vostro traguardo. Quale? Vacanze, mare e sole. Voto: 6+ parola chiave: pazienza!

CAPRICORNO: Un segno forte come voi non puó demoralizzarsi, non è consentito!. Testa alta, un bel respiro profondo e sarete pronti ad affrontare il mese di luglio che porterà un pó di disordine e scompiglio, sempre pronto a cambiare i vostri piani. Consolatevi, sono iniziati i saldi. Voto: 6 parola chiave: meditazione

ACQUARIO: siete i primi in tutto, e le stelle del mese di Luglio lo sanno bene. Proprio per questo continueranno a favoreggiarvi. Importanti e proficue saranno per voi le scelte che intraprenderete in questa settimana. Serve aggiungere altro? Voto: 10 parola chiave: baciati dalle stelle

PESCI: Con l’arrivo di Marte in Toro siete alla ricerca di nuovi spunti così fa eliminare le abitudini ed essere in grado di stupire voi stessi. Bastano anche dei piccoli gesti che catturino la vostra attenzione. Cuore ben aperto, sará forse questo per voi il vostro momento più favorevole? Voto:7+ parola chiave: lasciatevi guidare

Grazie per la vostra attenzione e Vi aspetto Lunedì prossimo con un nuovo articolo su “L'oroscopo della settimana”.