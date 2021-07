Oggi si celebra il Nelson Mandela International Day , che come ogni anno, è la giornata in memoria di “ Madiba ” soprannome di Nelson Mandela . Questa ricorrenza fu istituita dalle Nazioni Unite , nel 18 luglio 2009 , proprio in concomitanza con la sua nascita, lo scopo di questa giornata è di aiutare chi si trova in pov ertà ad avere un mon do migliore. Mandela dedicò la sua vita alla lotta contro l' apartheid , cercando di garantire che tutti gli esseri umani avessero pari diritti indipendentemente dalla loro nazionalità e dal colore della pelle.

Nel 2015 questa giornata si arricchì col riconoscimento dei diritti umani dei detenuti al fine di garantire condizioni migliori a chi è in carcere e a chi lavora nelle strutture detentive.

All'età di 34 anni fondò il suo primo studio legale gestito da avvocati di colore proprio nel suo Paese, ma qualche anno dopo fu arrestato per 27 anni. Vinse nel 1993 il Premio Nobel per la Pace e quando fu concesso il suffragio universale in Sudafrica (1994), si candidò e divenne il primo presidente di colore eletto democraticamente .

Il 5 dicembre 2013 , dopo una lunga malattia, all'età di 95 anni morì lasciando al suo popolo un patrimonio di valori che non verrà mai dimenticato.

Oggi lo voglio ricordare così, col pensiero che più lo rappresenta, nel quale possiamo ritrovare la forza che lui metteva in tutto ciò che faceva: