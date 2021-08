Quarant'anni nella comunità, le 'chiavi della città' a Don Nicola Antonini

Nel ringraziare don Nicola Antonini per questo bel tratto di cammino fatto insieme finora, rivolgiamo a lui i nostri migliori auguri per i suoi 40 anni di servizio all’interno della nostra comunità.

Abbiamo deciso di consegnare simbolicamente al nostro parroco le chiavi della città, come segno di riconoscenza per la disponibilità, la dedizione e l’amore con cui quotidianamente dona il suo Sacerdozio per questo paese.

Grazie di tutto carissimo don Nicola, che il Signore ti benedica e ti accompagni sempre.