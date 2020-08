San Salvo, 9 agosto 2020, ore 23.45

Ripercorrendo con la mente questa giornata, non posso che sentirmi piccolo piccolo davanti alla tua grandezza o Signore... e, se pur nella stanchezza, gioire di una letizia spirituale colma di gratitudine e di commozione per quanto oggi mi hai dato da vivere!

Chiudo gli occhi e rivedo ogni singolo volto dei 17 bimbi che hanno vissuto la loro Prima Comunione al tempo del Covid-19... i loro occhi limpidi, l'emozione, l'innocenza... la commozione dei genitori...

Riguardo le foto dei due giovani ministranti di questa nostra parrocchia che per 15 giorni sono in servizio presso la Basilica Vaticana e che oggi hanno avuto la gioia di incontrare papa Francesco... ne sono fiero, gioioso, commosso...

Chiudo ancora gli occhi e rivedo la contagiosa vitalità dei giovanissimi della parrocchia, ognuno dei quali ben presente al mio cuore, che tra ieri e oggi si sono fatti in quattro, cinque, sei per organizzare le celebrazioni all'aperto e gli stand parrocchiali del prodotto topico... con la mente incrocio ogni singolo volto degli adulti volontari che li hanno supportati in tutti i modi lavorando in un gioco di squadra meraviglioso!

I miei occhi stasera continuano ad essere arrossati di lacrime di commozione nel ripensare a tutto quanto ho vissuto in questa giornata...

Per ogni singolo momento di oggi: Grazie Signore!

Foto di Nicola Palma Ucci