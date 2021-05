Riapre la Chiesetta della Madonna di Fatima in contrada Stazione

Da lunedì 3 maggio e per tutto il mese, tranne la domenica, riapre - dalle ore 16 alle ore 18 - la Chiesetta della Madonna di Fatima in contrada Stazione a San Salvo Marina per la recita del Rosario e momenti di preghiera personali.

Valgono tutte le norme sanitarie in materia di Covid-19 con obbligo di mascherina e distanziamento.