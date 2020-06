'Ventricina Urban Trail' a Scerni: "Lo sport riparte in sicurezza"

Dal mese di giugno, l’Italia è entrata nella Fase-3 di questa pandemia da Covid-19e losport podistico all’apertoinizia finalmente a rivedere la luce.

Il valore aggiunto di una manifestazione sportiva è l’aggregazione di partecipanti e di pubblico ma l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova l’intera collettività tra i mesi di marzo e aprile cambiando il modo di trascorrere le giornate, di praticare sport tassativamente nella modalità indoor e con il conseguente annullamento degli eventi sportivi in quanto i decreti governativi impongono il distanziamento di almeno un metro tra le persone.

A cura dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti,domenica 14 giugnoa Scerni nasce ufficialmente a scopo puramente dimostrativo l’edizione zero dellaVentricina Urban Trail di podismo amatoriale che prende spunto dall’organizzazione del Trofeo Accademia della Ventricinadi mountain bike cross country (in attesa di essere recuperato a estate inoltrata).

In vista dell’imminente apertura del Bike Park Scerni, l’evento Ventricina Urbain Trail è un semplice test con la consulenza del plurimedagliato maratoneta Alberico Di Cecco(referente del podismo per conto della Uisp Settore di Attività Abruzzo e Molise) che fungerà da riferimento ai podisti che vorranno prendere parte all’allenamento con tutor al seguito e l’organizzazione di piccoli gruppetti, rispettando il distanziamento tra un runner e l’altro.

Gli organizzatori, capitanati da Luigi Di Lello, vogliono precisare che quello di domenica prossima sarà un appuntamento senza alcuna forma di agonismo, la stesura di classifiche, il chip cronometraggio e le premiazioni.

Un doveroso ringraziamento all’amministrazione comunale di Scerni e all’Istituto Tecnico Agrario per il prezioso supporto nel dietro le quinte, seguendo alla lettera le indicazioni del DPCM del 17 maggio scorso ma con un intento ben preciso: “Lo sport riparte in sicurezza”!

L’ARTICOLAZIONE DELL’ALLENAMENTO NEI DETTAGLI

Alle 9:00 partenza dal Villaggio Agrario FVASS, da percorrere un anello di circa 9 chilometri con ritorno al villaggio dopo circa un’ora. L’anello prevede il passaggio al bosco e nel centro storico di Scerni molto suggestivo. I due giri si equivalgono come chilometraggio ma il secondo ha un maggior dislivello altimetrico. Per i meno allenati è consigliato optare per il secondo anello (riscaldamento presso la pista di atletica e negli spazi attigui) con la possibilità di attendere il rientro dei podisti impegnati nel primo anello. Il percorso è vallonato, variegato, tecnico ed ottimo per un allenamento teso alla ripartenza delle gare sia di trail che di corsa podistica su strada.

COME PARTECIPARE