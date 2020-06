I piloti Agostino Di Francesco e Daniele Zinni tornano in pista per i primi test ride

Dopo i mesi di lockdown i piloti Agostino Di Francesco e Daniele Zinni tornano in pista per i primi test in sella alle loro moto, utili per allenarsi in vista dei campionati rispettivamente di Coppa Italia e National 1000. Adesso è il momento di testare la preparazione fisica e riprovare le vecchie sensazioni con uno sterzo tra le mani. Non solo, sarà anche l’occasione per tutto il team di sperimentare le nuove procedure anti-Covid.

Il calendario per la Coppa Italia inizia con il primo round a Misano il 18 e 19 luglio, il 22 e 23 agosto per il secondo round e il 19 e 20 settembre il terzo entrambi al Mugello.

Partirà qualche giorno prima l'ELF CIV 2020 al Mugello per il primo round il 4 e 5 luglio. A Misano il 25 e 26 luglio, terzo round a Imola il 5 e 6 settembre per terminare a Vallelunga con il quarto round il 17 e 18 ottobre.

Buoni propositi per i due piloti che si lasciano alle spalle mesi difficili, pronti a confermare le ottime prestazioni dei campionati precedenti.