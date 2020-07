Ciclopedalata “mare e monti”. Il ciclismo riprende l'attività agonistica

Si è conclusa nel segno dell’allegria e della spensieratezza la Ciclopedalata “mare e monti” che ha visto il Team Go Fast protagonista con l’intero organico in un gradito momento di socializzazione e di condivisione della grande passione per la bicicletta che inizia a vedere la luce dopo i mesi di lockdown per l’emergenza Covid-19.

Due i momenti topici di questa pedalata di 100 chilometri circa, segnata dal primo vero caldo estivo: il giro di boa al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata ai piedi del Gran Sasso e il ritorno a Roseto degli Abruzzi per godersi il mare, il pranzo a base di pesce e l’ospitalità dello stabilimento balneare Bagni Oltremare con il titolare Andrea Di Saverio che ha dato vita da poco al format cicloturistico Oltremare Cycling Tour insieme a Francesco Angeletti.