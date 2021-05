Da martedì riapre la Pista di atletica "Pietro Mennea"

Riaprirà al pubblico martedì 11 maggio 2021 lo Stadio dell’Atletica “Pietro Mennea”.

Per utilizzare l’impianto gli sportivi dovranno attenersi all’ultimo decreto anti Covid-19 con una serie di semplici regole di comportamento.

“Si torna a praticare lo sport all’aria aperta – annuncia il sindaco Tiziana Magnacca – dopo una chiusura dovuta dalle restrizioni Covid che ci ha permesso di fare alcuni interventi per lo stadio di atletica e per adottare delle misure di prevenzione condivise con l’Asd Podistica San Salvo, presieduta da Michele Colamarino, che gestisce l’impianto di via Montenero, per praticare l’attività sportiva in massima sicurezza”.

L’impianto può essere utilizzato dagli iscritti della Fidal o a enti di promozione sportiva mentre per garantire l’ingresso ai cittadini non tesserati a nessuna società è stato istituito un tesseramento annuale con l’ente di promozione sportiva US Acli al costo di euro 10,00 che comprende la copertura assicurativa oltre ad aver diritto una serie di sconti in attività convenzionate con la Podistica San Salvo.

“Con la Podistica abbiamo anche predisposto – aggiunge l’assessore alla Sport Tonino Marcello – abbiamo previsto anche la presenza di un addetto per la misurazione della temperatura facendo rispettare tutte le norme di anti-assembramento”.

L’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis comunica che è stata fatta la manutenzione straordinaria che ha riguardato lo spogliatoio, la sistemazione della pista, la potatura interna ed esterna degli alberi.

ORARI DI APERTURA/CHIUSURA 2021

Martedì – Giovedì – Sabato - Domenica solo mattina

MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE

Mattina dalle ore 7:00 alle ore 11:00

Pomeriggio dalle 16:00 alle ore 21:00

OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE

Mattina dalle ore 7:30 alle ore 11:30

Pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00

FESTIVI CHIUSO

Questo avviso potrà subire modifiche.

Gestore dell’impianto Asd Podistica San Salvo

Per info: 3476649637 (Michele), 3384462239 (Domenico), 3293884677 (Gianfranco) e 3295975690 (Giampaolo)