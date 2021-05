Giro d'Italia, venerdì il passaggio sulla Statale 16 a San Salvo Marina

Passaggio a San Salvo del Giro d’Italia, venerdì 14 maggio, previsto per le ore 16:30.

Ancora una volta ci sarà la possibilità di vedere dal vivo i ciclisti della corsa in rosa nel corso della settima tappa che partirà da Notaresco per giungere a Termoli. Il Comando della Polizia Locale ha disposto la chiusura del traffico a partire dalle ore 14:00 fino al passaggio dell’ultimo corridore sulla Statale 16 Adriatica.

“Salutiamo la carovana rosa che riuscirà, ancora una volta, a regalare emozioni non solo agli appassionati delle due ruote – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – ma quanti amano più in generale uno sport così popolare fatto di sacrificio, dove si esercita il valore della fatica e si impara l’arte della resilienza”.

Sono state previste, come richiesto dalla Prefettura, delle limitazioni. Si chiede la massima collaborazione della cittadinanza; in particolare a quanti risiedono a San Salvo Marina o hanno un’attività lungo la Statale con l’invito a limitare gli spostamenti durante il tempo interessato dalle restrizioni per il passaggio della carovana rosa".