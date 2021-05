'Tappone' appenninico: il Giro d'Italia torna sulle strade abruzzesi

Dopo la giornata di venerdì, con un ampio tratto del percorso della settima tappa Notaresco-Termoli, il Giro d'Italia torna in Abruzzo e lo fa affrontando uno degli appuntamenti più duri di questa fase iniziale.

Oggi 'tappone' appenninico, tutto sulle strade interne della regione, con numerose salite e quattro Gran Premi della Montagna, con partenza a Castel di Sangro e arrivo a Campo Felice con traguardo in quota.

Una tappa che potrebbe significativamente ridisegnare la classifica generale che continua a vedere in maglia rosa l'ungherese Attila Valter.

"Il Giro d'Italia è una grande occasione per promuovere il territorio: rappresenta una vetrina straordinaria per le nostre eccellenze naturali, storiche e culturali - ha detto in merito il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio -. Ringrazio le istituzioni, l'assessore Liris, i sindaci e i presidenti di Provincia, che hanno collaborato affinché questo grande evento potesse rappresentare una opportunità di promozione del nostro Abruzzo".

"Crediamo molto nei grandi eventi - ha sottolineato l'assessore regionale allo Sport Guido Quintino Liris - e il Giro d'Italia, che considero il 'Sanremo dello sport', è una occasione di riscatto per il territorio. Dopo quasi due anni di chiusure a causa della pandemia, questo evento simboleggia la ripartenza. E noi abbiamo avuto il coraggio di proporlo alle nostre comunità e in sicurezza. Stiamo costruendo un rapporto forte con gli organizzatori del Giro d'Italia: molti centri abruzzesi ci chiedono di ospitare una tappa della corsa rosa per i prossimi anni. E noi ci saremo".