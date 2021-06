Un pomeriggio 'inconsueto' con Giampiero Boniperti

Forse era l'87-88, non ricordo bene, l'azienda dove lavoravo (Enel Distribuzione), ci mandò per tre giorni a Chieti, presso l'Hotel d'Angiò, per partecipare al primo corso di "alfabetizzazione informatica" che in quegli anni cominciava ad essere introdotta in tutti gli uffici aziendali.

Il pomeriggio del primo giorno arrivò la squadra della Juventus, che il giorno dopo avrebbe giocato una partita di Coppa Italia con il Pescara.

Continua su iltrigno.net (clicca qui)