Il 'Premio Vasport' sul lungomare di San Salvo Marina

Anche nel 2021 torna il “Premio Vasport”, quest'anno alla sua terza edizione.

E’ l’editore del portale che organizza l'evento, Michele Cappa, a comunicarlo.

“Quest’anno tra le novità innanzitutto la location: dopo le prime due edizioni a Vasto, quest’anno l’evento è stato spostato sul lungomare di San Salvo Marina domenica 18 luglio in Piazza Cristoforo Colombo“.

Tante le novità in programma, che verranno comunicate nei prossimi giorni, per accendere ulteriormente i riflettori su personaggi e belle realtà sportive abruzzesi significative in questo territorio, allargando lo sguardo di interesse e di attenzione allo sport della regione a tutto tondo per celebrare il merito sportivo e l’impegno e la passione di numerosi atleti e dirigenti, sia giovani che più esperti.