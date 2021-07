Premio Danza Città dell’Aquila, secondo posto per Erika Di Giorno

Una nuova brillante esibizione che gli è valsa il secondo posto nella categoria “Modern Assolo” quella che ha visto impegnata la giovane ballerina vastese Erika Di Giorno al Concorso “Premio Danza Città dell’Aquila” svoltosi nelle giornate di venerdì e sabato scorso presso il Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila.

Un nuovo eccellente risultato dopo il successo della scorsa settimana quando si è classificata prima all’International Excellent Competition di Roma.

Un doppio positivo e meritato risultato per la Associazione “Infinity Dance” di Vasto che arriva dopo il tanto duro lavoro dell’insegnante e delll’allieva anche durante la pandemia ma che è stato ripagato.

“La danza è disciplina, lavoro, insegnamento, comunicazione”, queste le parole dell’insegnate di Erika Di Girono, Rossella Di Lena che esprime grande soddisfazione per il secondo posto ottenuto dalla giovane danzatrice a riprova di un impegno costante e della cura dei dettagli durante gli allenamenti e di una concentrazione durante le performance nei concorsi.

La danza, sicuramente, può essere considerata libera espressione, ma quando viene codificata nella tecnica diventa pura forma d’arte che evoca forti emozioni in chi la pratica e in chi assiste alla sua esecuzione. Emozioni che grazie alla piccola Erika vive anche la sua città con la consapevolezza che si potranno ancora riportare di lei nuovi futuri successi per una brillante carriera. Questo rappresenta un punto di partenza ed uno stimolo verso tutti coloro che amano la danza e anche verso tutti quei bambini che intenderanno iniziare questa disciplina il prossimo settembre. Il lavoro è l’impegno ripagano sempre.