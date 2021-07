'Super' Greta Chioditti nel tiro a segno

Risultati di tutto prestigio quelli conseguiti dagli atleti vastesi e sansalvesi tesserati presso il Tiro a Segno Pescara ai Campionati Regionali di Sulmona.

Greta Chioditti, di San Salvo, si laurea Campionessa Regionale Allievi specialità C10 e C3P. Per lei ben 10 ori in stagione su 10 gare affrontate.

Di Vasto Giada Novelli è Campionessa Regionale Ragazzi Specialità P10 (9 ori e un argento in stagione su 10 gare); Davide Di Nanno Campione Regionale Ragazzi C3P (8 ori e 2 argenti in stagione su 10 gare); Alessio Di Nanno Campione Regionale Allievi P10-PSP (4 ori, 2 argenti e un bronzo in stagione su 10 gare); Marco La Verghetta Campione Regionale Uomini P10 (un oro, 2 argenti e 2 bronzi in stagione su 5 gare); Matteo Gualtieri Campione Regionale Juniores P10 (3 ori, un argento e un bronzo in stagione su 5 gare); Davide Berardesca Campione Regionale Ragazzi PSP (un oro e 4 argenti in stagione su 10 gare); Maria Rosaria Iacovitti Campionessa Regionale Master Donne (5 ori in stagione su 5 gare).

Un ricco bottino di medaglie e riscontri di rilievo che danno conto dell’enorme potenziale del gruppo che si allena con il Tiro a Segno Pescara e presso le strutture dell’Air Shooting Club Vasto.