'Premio Vasport', la terza edizione a San Salvo Marina

Dopo il rinvio a causa delle piogge nel weekend, si terrà stasera, mercoledì 21 luglio, la terza edizione del Premio Vasport, dalle ore 21,30 sul palco del lungomare Cristoforo Colombo a San Salvo Marina.

Mancherà, per altri impegni in agenda il giornalista Sky Sport Daniele Barone, al suo posto il conduttore, cantautore e comico romano Andrea Rivera, romano doc noto per le partecipazioni in tv al programma “Parla con me” di Serena Dandini e, da qualche anno, a “Striscia la notizia” che sarà affiancato sul palco dall'editore del portale sportivo del territorio Michele Cappa.

Nel corso della serata spazio e risalto a personalità e talenti che hanno dato lustro, con le loro imprese e gesta sportive, all'Abruzzo e non solo.

I premiati di questa edizione:

Davide e Nicola Bozzelli, fratelli di Vasto, campioni di danza sportiva;

Luca Massimi, arbitro di serie A della vicina Termoli;

Graziano Cesari, ex arbitro internazionale e opinionista Mediaset, molto legato alla nostra terra vista l’amicizia di vecchia data con Elenio Di Filippo, team manager della Vastese Calcio;

Montesilvano Calcio a 5 Femminile, squadra fresca vincitrice dello scudetto;

Melissa Nozzi, calciatrice di San Salvo in forza al San Marino in serie A;

Stefano Ramundo, pugile vastese professionista reduce dalla bella vittoria nel “Trofeo delle cinture” categoria dei Pesi Welter;

Pescara Primavera guidato da mister Pierluigi Iervese, protagonista in stagione con la doppia affermazione Campionato di categoria e Supercoppa;

Nicola Borrelli, dai più conosciuto come 'Masa', fautore - nell'arco di quasi un trentennio - di tante iniziative sportive che hanno dato visibilità e promozione al nostro territorio.

A fare gli onori di casa il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, e l’assessore allo Sport Tonino Marcello che hanno fortemente voluto nella loro città un Premio che, anno dopo anno, acquisisce sempre più valore e risonanza mediatica.