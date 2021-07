'Poker d'assi' per lo Sport Village San Salvo ai Campionati Italiani di Categoria

Una grande notizia per la squadra agonistica dello Sport Village San Salvo, che sarà presente allo Stadio del Nuoto di Roma per i Campionati Italiani di Categoria, che si terranno dal 4 all’11 agosto, l’appuntamento più importante a livello nazionale per il nuoto giovanile.

Sono ben quattro gli atleti della squadra sansalvese ad essersi qualificati per la competizione nazionale grazie ai brillanti risultati ottenuti ai Campionati Regionali Assoluti che si sono tenuti il 17 e il 18 luglio scorsi a Chieti: Manuel Laudato (15 anni), qualificato per i 50 stile libero, Christian Laudato (16 anni), qualificato per i 50 metri dorso, i 100 metri dorso e i 200 metri dorso, Simone D’Adamo (15 anni), qualificato per i 100 dorso, e Francesco Pennetta (16 anni) qualificatosi per i 100 metri rana.

Su 10 atleti abruzzesi presenti a Roma, ben quattro saranno dello Sport Village! Un risultato grandioso per tutta la squadra, enorme la soddisfazione espressa dall’allenatore Gianluca Cerri e dal loro preparatore atletico Sabatino Gaeta: “Dopo l’anno appena trascorso, in cui allenarsi è stato difficile, e lo stress dovuto al Covid che ha segnato tutti noi, i risultati raggiunti dai nostri ragazzi sono stati eccezionali!”, dicono.

Un risultato che inorgoglisce non solo lo Sport Village ma tutta la città, in bocca al lupo ragazzi!