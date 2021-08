Nasce 'Calcio Pulito': "Denunceremo il marciume nel dilettantismo"

Nel vastissimo mondo del calcio dilettantistico (e non solo) di pessime storie da raccontare ce ne sarebbero infinite. Quasi mai c’è il nero su bianco, di racconti attraverso articoli, pagine facebook, messaggini sui social e chiacchierate nelle stanze segrete è pieno ma alla fine a galle non arriva quasi mai nulla.

Senza troppi giri di parole, pagare per giocare tra C e D, soprattutto in una larga fascia d’età è diventato un problemone, sui social negli ultimi anni alcune pubblicazioni eclatanti non sono mancate ma ci si è fermati lì. Ecco perché l’allenatore e direttore cupellese Peppino Di Francesco, insieme all’avvocato pugliese Aldo Placentino e il casalese Tito Galante, hanno voluto lanciare l'iniziativa.

L’idea nata due anni fa ha avuto rallentamenti dovuti al Covid ma ieri pomeriggio, presso lo stabilimento balneare “Controvento” a San Salvo Marina c’è stata la presentazione ufficiale dell’associazione “Calcio Pulito”.

Continua a leggere su vasport.it (clicca qui)