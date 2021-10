Esame Francavilla per il San Salvo di Zeytulaev

Sabato di campionato per il San Salvo di mister Ilyas Zeytulaev.

Reduci dalla vittoria in trasferta conquistata domenica a Lanciano contro l'Athletic, la squadra biancazzurra proverà ad ottenere il 'bis' nel match casalingo contro il Francavilla (fischio d'inizio fissato alle ore 15,30 al Campo Tomeo), valido per la 3^ giornata di andata del Campionato di Promozione abruzzese girone C.

In classifica sono 4 i punti dei sansalvesi (frutto del pari iniziale a reti bianche ottenuto contro la Casalona tra le mura amiche e del successo, netto, per 3-0 conquistato a Lanciano), uno in meno per il Francavilla guidato in panchina da Piero Di Renzo, formazione tra le più attrezzate del torneo.

La classifica del campionato dopo 2 giornate: Scafapassocordone, Atessa, Miglianico 6, San Salvo, Casolana 4, Francavilla, Torrese, San Giovanni Teatino 3, Union Fossacesia 2, Ortona, Val di Sangro 1, Elicese, Bucchianico, Athletic Lanciano 0