Prima sconfitta in campionato, San Salvo superato al 'Tomeo' dall'Union Fossacesia

Dopo cinque partite utili fila nelle quali collezionati 7 punti, frutto di una vittoria e 4 pareggi, arriva la prima sconfitta in campionato, nel girone C di Promozione, per il San Salvo battuto al Campo 'Tomeo' dall'Union Fossacesia.

Gli ospiti di mister Memmo, adesso in testa alla classifica al pari di Atessa, Miglianico e Tollese, s'impongono con il punteggio di 2-0 grazie alle reti messe a segno, nel breve volgere di qualche minuto, da Lombardi al 29' e da Marfisi al 35' della ripresa, sfruttando alcuni errori e fatali disattenzioni dei padroni di casa.

Nel primo tempo da annotare i due rigori falliti, uno per parte, da Admir Vasiu, un ex, al 19' (para Cattafesta) e da Luongo al 22' (respinge il tiro l'estremo difensore ospite Elvis Vasiu, fratello dell'attaccante che poco prima non aveva spedito in rete il tiro dagli undici metri). Sfortunati, poi, i biancazzurri di Ilyas Zeytulaev nello scorcio finale del primo tempo con la traversa colpita da D'Alessandro allo scadere.

Peccato per Izzi e compagni perché il risultato positivo, con poco più di un quarto d'ora ancora da giocare, sembrava alla portata.

La società biancazzurra, archiviato il passo falso, è sempre impegnata alla ricerca di elementi utili per dare maggiore forza e sostanza alla squadra ed in particolare al suo reparto offensivo.

Nel prossimo turno il San Salvo sarà di scena in trasferta contro l'Atessa, una delle quattro squadre al vertice della graduatoria.

San Salvo–Union Fossacesia 0–2

Reti: 29’ st Lombardi, 35’ st Marfisi

San Salvo: Cattafesta, Frasca (41’ st Sorichilli), Izzi, Di Pietro G., Minervino (15’ st Di Pietro S.; 28’ st Faye), Luongo, D’Alessandro, Dzierwa (24’ st Di Tella), Battista, Farina (15’ st Giuliano), Seck. A disposizione: Corvino, Nucci, Boccongelli, Cioccia. All. Zeytulaev

Union Fossacesia: Vasiu E., Tupone (1’ st Rotolo), Caporale, Di Meco (22’ st Di Rocco), Martelli, Abbonizio, Lombardi, Vasiu A. (34’ st Aielli), Marfisi, Giovannelli (38’ st Melchionna), Scarpari (28’ st Grilli). A disposizione: Amoroso, Rocchi, Giuliante, D’Orazio. All. Memmo

Arbitro: Di Caro di Chieti (La Torre e Monaco di Chieti)