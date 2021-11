Terzo posto per Francesco Maione

Terzo posto in classifica per il sansalvese Francesco Maione che domenica 14 novembre ha partecipato al campionato italiano di Grappling FIGMMA svoltosi al Palatorrino di Roma.

Maione, del team Bushido di San Salvo, si è classificato terzo nella categoria 77 kg su 20 persone partecipanti. Il grappling è uno stile di lotta che si svolge in piedi e a terra finalizzato alla sottomissione dell'avversario senza l'utilizzo delle percussioni. “Il modo in cui ho vinto il primo incontro è stato proprio per sottomissione (con uno strangolamento) dopo che ero già in vantaggio con il punteggio di 11-0”.

Angelo Marchesani di Spalatro invece dopo una durissima lotta è uscito al primo turno nella categoria “Assoluto”, la selezione per la nazionale italiana.