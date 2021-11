Due nuovi primati del mondo per Ilenia Colanero, atleta dell’Apnea Team Abruzzo

Non si ferma l’ascesa di Ilenia Colanero, l’atleta dell’Apnea Team Abruzzo che, dopo il record mondiale in mare stabilito nel giugno scorso nelle acque di Punta Penna, ne stabilisce altri due, stavolta indoor. E lo fa su un palco di grande prestigio, ovvero i Campionati Italiani di apnea per diversamente abili organizzati dalla Fipsas-Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee a Lignano Sabbiadoro (Ud).

Sabato nella vasca del ‘Bella Italia’, Ilenia ha percorso 72,10 metri con un tempo totale di 1’18’’25, stabilendo il nuovo primato mondiale di apnea dinamica indoor con attrezzi. Non soddisfatta, domenica ha concesso anche il bis stabilendo il nuovo primato mondiale di apnea dinamica indoor senza attrezzi con la misura di 40.15 metri in 1’08”13.

Il bottino di Ilenia, però, è ancora più ricco perché le prestazioni messe in acqua le sono valse ben tre titoli italiani, due nelle categorie in cui ha stabilito i primati, il terzo nel nuoto pinnato 100 metri.

Da Lanciano sul tetto del mondo, questa la favola di una raggiante Ilenia, campionessa che veste i colori della famiglia Apnea Team Abruzzo, la società sportiva del vastese che sta avvicinando tanti appassionati a questo sport e che ormai annovera atleti in tutto Abruzzo e Molise.

‘Due record cercati e voluti, nonostante un po’ di difficoltà e di timore perché non posso pinneggiare più con due pinne, ma con una sola, a causa di un intervento al quale mi sono sottoposta il 6 luglio scorso ed abbiamo avuto solo 20 giorni di tempo per preparare il tutto; ma io, il mio allenatore e la mia squadra abbiamo dato il massimo per prepararci al meglio e il risultato è arrivato’, ha detto la tre volte primatista mondiale Colanero appena uscita dall’acqua. ‘Sono orgogliosa di portare l’Abruzzo sul tetto del mondo. Due nuovi record ed ora speriamo che ne arrivino altri’. ‘Torno a Lanciano più ricca di emozioni e più convinta di me stessa – afferma con un sorriso Ilenia sfoggiando la sua muta rossa - l’acqua ovatta, sostiene e fa piangere di gioia. Riuscire a superarsi quotidianamente dà soddisfazioni immense e i record di Lignano Sabbiadoro sono il premio più bello perché rappresentano la conferma della bontà degli sforzi fatti. Proverò ad andare ancora oltre dimostrando che ‘normalità’ e ‘disabilità’ sono solo due parole ma non uno stato. In acqua, poi, siamo tutti uguali e l’apnea è uno sport come gli altri, bellissimo ed aiuta tantissimo chi ha problemi fisici, perché ti fa stare tranquilla’. La nuova sfida per l’atleta del Team abruzzese, che torna a casa consapevole di rappresentare, insieme al recordman mondiale Fabrizio Pagani anche lui presente alla rassegna friulana, uno dei motori del movimento paralimpico apneistico nazionale, sarà riuscire a gareggiare ai Campionati mondiali.

Prestazioni, quelle di Ilenia, che rappresentano il punto culminante del ritorno alle gare dell’Apnea Team Abruzzo, che dopo quasi due anni di assenza dalle competizioni a causa della pandemia, ha ripreso le sue attività agonistiche in occasione dei Campionati italiani open indoor di Fabriano (An), rassegna tenutasi sabato 13 e domenica 14. Una compagine ristretta, quella azzurra, che comunque ha riportato a casa risultati importanti. In particolare Marcello Maiorino è giunto terzo nella II categoria dinamica con attrezzi conquistando il salto di categoria insieme al compagno di squadra Carmine Tomeo. Marco Orlando, invece, ha fatto il suo ingresso nella categoria Élite.