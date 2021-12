'Milano Fall Jiu-Jitsu Challenge 2021', medaglia d'oro per il sansalvese Alessandro Di Nella

Brillante risultato per l'atleta sansalvese Alessandro Di Nella alle gare della 'Milano Fall Jiu-Jitsu Challenge 2021', appuntamento di prestigio del calendario di eventi della disciplina sportiva delle arti marziali.

Sabato 27 novembre Di Nella si è distinto nelle prove della tappa milanese del circuito italiano della UIJJ (Unione Italiana Jiu Jitsu). Ha fatto sua la medaglia d'oro nella categoria Master 2 - Cintura Viola, confermando appieno le sue potenzialità, riscontro che lo carica in vista dei futuri impegni, soprattutto l'Europeo in programma nel mese di febbraio a Roma.

Di Nella, assieme ai compagni di squadra della Tribe Jiu Jitsu Pescara, già si concentra in vista di questa importante manifestazione, sotto la guida del maestro Pino Petrini. "Ringrazio il mio maestro - sottolinea poi - che mi sta supportando in un gruppo di studio a San Salvo nel centro sportivo La Selva per ampliare il movimento del Brasilian Jiu jitsu (BJJ) nella zona del Vastese”