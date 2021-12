Maratona di Valencia, Costiera Amalfitana e Francavilla: fine settimana intenso per la Podistica San Salvo

Un altro week end importante per la Podistica San Salvo.

Domenica 5 dicembre - sottolinea il presidente Michele Colamarino - presenza alla 'Coast to Coast', gara molto bella sulla Costiera Amalfitana, con partenza dal centro di Sorrento: "Immagina di conquistare le strade di Positano alle prime luci dell’alba, di percorrere la costiera sorrentina ed amalfitana respirando aria natalizia, tra luci e mercatini di Natale: saranno oltre 25 i portacolori biancazzurri che correranno in un teatro naturale patrimonio dell'umanità".

In contemporanea presenza in Spagna, alla bellissima Maratona di Valencia, dal percorso interamente pianeggiante e a due passi dal mare in luoghi di rara bellezza: la partenza e l’arrivo sono alla Città delle Arti e delle Scienze, un complesso architettonico unico nel suo genere. L’arrivo è spettacolare: gli atleti raggiungeranno il traguardo correndo letteralmente sulle acque situate di fronte al Museo Principe Felipe, attraverso una piattaforma di oltre 150 metri di lunghezza e 8 di larghezza trasformando il finale della maratona in uno dei più affascinanti di sempre.

Per concludere questa domenica intensa di eventi, un altro gruppo sarà presente alla "20^ Corsa del Panettone" a Francavilla.