Apnea Team Abruzzo, successi al XXII Trofeo Just Apnea di Bari

Continua senza sosta la stagione agonistica dell’Apnea Team Abruzzo alla sua terza gara in pochi mesi. Stavolta gli atleti della società del vastese hanno scelto la piscina Sport Club di Bari per tornare a mettersi alla prova con le distanze, il cronometro, con se stessi.

Nel capoluogo pugliese, infatti, nel weekend appena trascorso ha avuto luogo la 22^ edizione del ‘Trofeo Just Apnea’, gara di qualificazione nazionale per le specialità di Dinamica con e senza attrezzi, Statica e Speed&Endurance per il Campionato italiano di Apnea FIPSAS. Promosso dalla società Just Apnea il trofeo, dunque, ha visto impegnati nelle corsie dell’impianto barese anche gli atleti grigio-azzurri, ormai presenza continua in alcune delle più importanti competizioni apneistiche in riva all’Adriatico.

Pur a ranghi ridotti non è venuta meno la compattezza e la solidità della squadra che è tornata a casa portando in bisaccia grandi soddisfazioni, a cominciare dall’apprezzamento dei tecnici e degli specialisti per la qualità dell’apnea messa in acqua, e ben tre risultati importanti. Infatti Marco Orlando si è confermato atleta di talento salendo sul gradino più alto del podio nella categoria Dinamica élite senza pinne. Nuovo successo anche per la primatista mondiale Ilenia Colanero, prima nella Dinamica con attrezzi prima categoria. Primo posto anche per Alessia Menna nella Esordienti dinamica senza attrezzi con la conquista anche del salto di categoria.

Medaglie festeggiate domenica scorsa nel tradizionale appuntamento natalizio per lo scambio degli auguri, occasione giusta per celebrare anche il riconoscimento che il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Abruzzo, presieduto da Mauro Sciulli, ha inteso attribuire alla società ‘per l’impegno e i risultati ottenuti nel movimento sportivo

paralimpico’. Ora per gli atleti dell’Apnea Team Abruzzo si prospetta un allentamento della fase di training in attesa di forzare la preparazione in vista delle nuove sfide che da fine gennaio vedranno il Team di nuovo impegnato.