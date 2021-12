Grandi soddisfazioni per il Team Bushido di Angelo Marchesani

Belle soddisfazioni per il team Bushido di Angelo Marchesani. Lui e alcuni dei suoi ragazzi si sono fatti valere nelle gare di Roma jujitsu Challenge di ieri, domenica 19 dicembre.

Il maestro Angelo ha guadagnato ben due medaglie di Bronzo nel No Gi lotta senza kimono e un Argento nel Gi, la lotta con il kimono. C’è anche da aggiungere che ha gareggiato nella categoria “Adult” con avversari di dieci anni più giovani dimostrando di poter essere ancora combattivo nonostante la differenza di età. Nella competizione c’erano anche Luigi Cilli che, unico sfidante di categoria, ritira la medaglia d’oro, Francesco Maione, e Ivan Pagano. Quest’ultimo, lottando nella categoria Gi, lotta col kimono, in un bel corpo a corpo ha combattuto per l’oro, conquistando comunque un meritatissimo secondo posto dopo 2 lotte dominate con due strangolamenti e chiudendo i match prima del limite. “Continuiamo così, -dice il maestro Marchesani- impegno, tenacia e determinazione sono gli ingredienti giusti per raggiungere i propri obiettivi. Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, hanno fatto a me e a tutta la squadra un bel regalo di Natale! Allora complimenti ancora al team Bushido, avanti tutta!"