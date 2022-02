Torna in campo il San Salvo: sfida casalinga con l'Athletic Lanciano

Dove eravamo rimasti? Era il 22 dicembre e il San Salvo, perdendo con la Casolana con il punteggio di 2-1 in trasferta, chiudeva così il suo 2021 calcistico. A distanza di quasi due mesi, con lo stop alla stagione inflitto dal perdurare della situazione legata al Covid, adesso si ricomincia.

Per i biancazzurri, nella giornata numero 3 di ritorno nel campionato di Promozione girone C turno casalingo domenicale contro l’Athletic Lanciano, di scena al Campo ‘Tomeo’ di via Stingi (13 febbraio ore 15). Una gara da non fallire per la compagine allenata da Ilyas Zeytulaev, alle prese con una situazione di classifica per nulla confortante. Il San Salvo è a quota 13 punti: peggio hanno fatto solo Val di Sangro (10), Bucchianico (8) e proprio l’Athletic Lanciano (7), fanalino di coda del torneo e prossimo avversario di Izzi e compagni I tre punti vanno assolutamente conquistati per guardare al futuro con maggiore fiducia ed ottimismo.

Per Zeytulaev saranno a disposizione anche Roman Torres, in attacco, e Carlo Triglione, da poter impiegare tra difesa e centrocampo. Due elementi di esperienza per un gruppo chiamato a tirarsi fuori dalle zone basse della classifica generale.

da vasport.it