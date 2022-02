Athletic Lanciano battuto 4-0, punti d'oro per il San Salvo

Ritorno in campo vincente per il San Salvo: nel girone C del campionato di Promozione la squadra di mister Ilyas Zeytulaev batte nettamente e con merito, con il punteggio di 4-0, il fanalino di coda Athletic Lanciano.

Gara ben indirizzata a favore di Izzi e compagni, sul terreno di gioco del ‘Tomeo’ di via Stingi, già nel corso della prima frazione di gara, grazie alle reti messe a segno da Triglione (bagnato con un gol il suo ‘ridebutto’ con la maglia sansalvese) e da Verderosa, rispettivamente al 25′ ed al 29′. Poi, nella fase finale del secondo tempo, con gli ospiti in inferiorità numerica, i biancazzurri dilagavano con ulteriori due marcature, a firma di Menna e con un’autorete.

Tre punti importanti per il San Salvo, nell’obiettivo di risalire la china in graduatoria.

La formazione iniziale schierata da Zeytulaev: Cattafesta, Pollutri, Izzi, Di Pietro G., Triglione, Luongo, D’Alessandro, Di Pietro S., Dzierwa, Torres, Verderosa. A disposizione: Corvinjo, Claudio, Sorichilli, Di Tella, Battista, Minervino , Seck, Mucci, Menna.