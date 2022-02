Conto alla rovescia agli sgoccioli: domenica il Trofeo Carnevale

Quasi agli sgoccioli il conto alla rovescia verso il Trofeo Carnevale numero 17 in data domenica 20 febbraio a San Salvo. Lo sforzo organizzativo che ogni anno viene messo in campo dal Velo Club San Salvo di Tonino Maggitti merita il più totale plauso ed apprezzamento perché testimonia la passione e la dedizione che accompagna questa manifestazione di apertura del calendario Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

Come tradizione, il simbolo è rappresentato dal Trofeo che viene assegnato alla squadra più numerosa e lo scorso anno fu vinto dalla Pro Life Racing Team di Casalbordino presieduta da Amedeo Di Meo.

Dalla prima edizione, il Trofeo è sponsorizzato dalla Farmacia Di Nardo ed è attualmente esposto presso la vetrina dell’omonima farmacia a San Salvo in Corso Garibaldi.

Tutti in sella domenica prossima sul lungomare di San Salvo sulla distanza di 3 chilometri, con traguardo fissato in Via Magellano: 18 giri da compiere per i master di età compresa tra i 19 e i 49 anni (partenza ore 11:00), 16 giri per i master dai 50 anni in su e le donne (partenza ore 9:30).

Il comitato organizzatore invita i partecipanti ad effettuare in anticipo la pre-iscrizione tramite l’apposito link https://docs.google.com/forms/d/1XU45JqVq8v2iihy7uCVmLLphse5VfkRYCyS7A7C7HG0/viewform?fbclid=IwAR3G8w-4iBEPgMnulgB_SFr3ngFBAJS_vv0jYGcqZnVLIycBSuWORaI42kA&edit_requested=tru e indicando dati anagrafici ed ente di appartenenza (Uisp, Fci, Acsi etc).

La quota è di 15 euro compreso il chip cronometraggio e il pagamento deve essere effettuato tramite Postepay (numero 5333 1711 2666 2044 intestato a Tonino Maggitti) entro le ore 10:00 di sabato 19 febbraio.