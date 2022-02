Gran colpo del San Salvo: vittoria (3-0) a Francavilla

Gran colpo in trasferta del San Salvo che s’impone nettamente e con merito a Francavilla vincendo con il punteggio di 3-0 nella partita giocata nel pomeriggio per il terzo turno di ritorno del campionato di Promozione girone C.

Successo costruito con una condotta di gara attenta, efficace e propositiva dalla squadra di mister Ilyas Zeytulaev che centra così la sua seconda vittoria consecutiva (dopo quella della settimana scorsa con il fanalino di coda Athletic Lanciano) dando corpo alle ambizioni di risalita in classifica generale.

A decidere la sfida, che si era chiusa a reti bianche nel primo tempo, le realizzazioni nella ripresa a firma di Enrico D’Alessandro, al 10′, e di Mamadou ‘Momo’ Seck, entrato nella seconda parte del match al posto di Torres, a bersaglio al 26′ ed al 44′ (primi gol in campionato per il giovane attaccante).

Quella conquistata a Francavilla è la quarta affermazione stagionale per i biancazzurri che salgono a quota 19 punti in graduatoria.

Francavilla-San Salvo 0-3

Reti: 10′ st D’Alessandro, 26′ st e 44′ st Seck

Francavilla: Ibraimi, De Thomasis, Rapino, Giancristofaro, Pizzica, Di Moia, Galasso, Ferro, Bernabeo, Barbacane, Di Peco. A disp. Evangelista, Bertozzi, De Luca, Di Bernardo, Bressi, Mazzone, Quintiliani, D’Amario, Cavallo. All. Di Renzo

San Salvo: Cattafesta, Pollutri, Izzi, Di Pietro G., Triglione, Luongo, D’Alessandro, Dzierwa, Verderosa, Di Pietro S., Torres. A disp. Corvino, Di Tella, Battista, Minervino, Seck, Menna, Lanfranchi, Drame. All. Zeytulaev