San Salvo a caccia di continuità

Due vittorie di seguito: quella casalinga, con il fanalino di coda Athletic Lanciano (con il punteggio di 4-0), e l’ultima in esterna (3-0), contro il quotato Francavilla. La ripartenza per il San Salvo, nel girone C del campionato di Promozione abruzzese dopo la lunga interruzione tra soste varie, rinvii e Covid, è stata decisamente positiva.

Il gruppo affidato alla guida tecnica di mister Ilyas Zeytulaev può così preparare in un clima di fiducia e maggiore tranquillità la prossima partita, di nuovo da giocare fuori casa, contro lo Scafapassocordone. In classifica generale è terza, a pari punti con il Miglianico (a quota 27) la futura avversaria; sono 19 adesso i punti dei sansalvesi, chiamati a dare ulteriore continuità al loro percorso nell’obiettivo di raggiungere posizioni più ‘serene’ di una graduatoria ancora complicata.

Concentrazione e determinazione chiede il giocane tecnico che ha voluto ringraziare anche tifosi e sportivi per il calore e l’affetto in una stagione sportiva pure questa complicata sotto tanti aspetti.

Promozione girone C, il programma della 4^ giornata di ritorno – Atessa-Casolana, Bucchianico-Ortona, Miglianico-Val di Sangro, San Giovanni Teatino-Francavilla, Scafapassocordone-San Salvo, Tollese-Elicese, Union Fossacesia-Athletic Lanciano

Classifica – Union Fossacesia 31, Ortona 30, Scafapassocordone, Miglianico 27, Francavilla, Casolana 26, Atessa 25, San Giovanni Teatino 23, Tollese 22, San Salvo 19, Elicese 16, Bucchianico, Val di Sangro 10, Athletic Lanciano 7