Un'altra vittoria: il San Salvo cala il tris

Ha cambiato decisamente passo il San Salvo, nel girone C del campionato di Promozione. Contro il San Giovanni Teatino, con il punteggio di 3-1, è arrivata la terza vittoria consecutiva, vittoria che si aggiunge alla precedenti colte contro Athletic Lanciano e Francavilla. E, così, migliora a vista d’occhio la classifica dei biancazzurri.

La partita odierna non è stata certamente la migliore giocata dalla compagine di mister Ilyas Zeytuleav, ma la posta in palio era fondamentale e averla messa in cassaforte dà conto della voglia di migliorare e della capacità del gruppo di poter crescere.

Le reti: sansalvesi avanti in apertura, al 7′, con il gol di Pollutri, poi pari ospite a firma di Di Pentima al 31′. Nella ripresa nuovo vantaggio dei padroni di casa con la realizzazione di Torres al 13′ e, a poco dalla chiusura, sigillo conclusivo di Claudio per il definitivo 3-1.

Con i 3 punti conquistati il San Salvo si porta a quota 22 e aggancia la Tollese. L’obiettivo salvezza è adesso più vicino.

San Salvo: Cattafesta, Pollutri, Izzi, Di Pietro G., Triglione, Lanfranchi, D’Alesssandro, Dzuerwa, Torres, Di Pietro S., Verderosa. A disposizione: Corvino, Di Tella, Sorichilli, Minervino, Farina, Menna, Battista, Claudio, Nucci. All. Zeytulaev

San Giovanni Teatino: Falso, Ferrini, Corvini, Schiedi, Pacifico, Schiazza, Di Pentima, Bayo, Caporale, Nardone, Sciarra. A disposizione: Fazzini, Patrizio, Di Davide, Valerio, Menichino, Lisio, Fedele, Barbacane, D’Anniballe. All. Terrenzi