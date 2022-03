I ragazzi della Parrocchia San Nicola in campo per condannare la guerra in Ucraina

Ieri alle ore 21, presso la Palestra di via Verdi a San Salvo, sono scesi nuovamente in campo i ragazzi della parrocchia San Nicola, questa volta, per condannare la guerra in Ucraina.

"Abbiamo voluto raccogliere ogniuno di noi 5€ per sostenere la popolazione Ucraina, vittima di una guerra.

Forza Ucraina, il nostro cuore è con voi", hanno così commentato i ragazzi a fine partita.