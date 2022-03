Prezioso pari in trasferta con la capolista Fossacesia per il San Salvo

Segnale di continuità importante per il San Salvo: la squadra di mister Ilyas Zeytulaev torna a casa con un buon punto in tasca, alla luce del pari – a reti bianche – ottenuto ad Ortona contro la capolista Union Fossacesia.

Conferma di alto livello del buon momento stagionale dei biancazzurri, arrivati a questa delicata e probante sfida con il conforto delle tre vittorie di fila che erano state inanellate contro Athletic Lanciano, Francavilla e San Giovanni Teatino: un bottino di 10 punti in 4 partite che dà conto della voglia di rilancio di Izzi e compagni.

Contro la battistrada del torneo di mister Massimiliano Memmo una gara affrontata a viso aperto e senza timori. Di sicuro un buon viatico in vista dei prossimi impegni, a cominciare da quello di mercoledì 16 con il recupero della partita che era stata rinviata per neve in trasferta con lo Scafapassocordone, terzo della classe.

Union Fossacesia-San Salvo 0-0

Union Fossacesia: Amoroso, Tupone, Caporale, Di Meco, Martelli, Abbonizio, Carraro (31’st Giuliante), Vasiu A., Bucceroni, Giovannelli M., Di Rocco. A disp. Vasiu E., Rocchi, Scarpari, Giuliante, Nicolucci, Rotolo, Giovannelli L., Macannuco, Kossaikov. All. Memmo

San Salvo: Cattafesta, Pollutri, Izzi, Di Pietro G., Triglione, Luongo, Battista, Dzierwa, Torres, Farina, Verderosa. A disp. Corvino, Di Pietro S., Minervino, Di Tella, Baye, Neagu, Lanfranchi, Menna, Boccongelli. All.: Zeytulaev

Arbitro: Sivilli di Chieti (Di Marte di Teramo e Valentini di Vasto)