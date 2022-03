Accademia Dinamika, brillanti risultati per le giovani ginnaste

In bella evidenza le giovani ginnaste dell'Accademia Dinamika di San Salvo nell'appuntamento regionale di domenica 13 marzo organizzato a Teramo, Palestra Villa Pavone, a cura dell'A.S. Dilettantistica Ginnastica Teramo Libertas.

“Nonostante le tante difficoltà - si legge in una nota del sodalizio -, hanno dimostrato quanto amano questo sport. Siamo fieri per il modo in cui si sono preparate in palestra, per la serenità e la spensieratezza con cui hanno affrontato la competizione, per lo spirito sportivo mostrato ed infine per i bei risultati ottenuti. Sono così piccine, eppure stanno mostrando una tenacia, una grinta ed una dedizione al lavoro che ci sorprende ogni giorno! Continuate così!”.

Campionato Allieve Gold

1ª CAMPAJOLA GIULIA cat L1 (2013)

1ª FRANCHELLA MARIASTELLA cat L3 (2011)