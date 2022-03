Importante vittoria a Scafa, il San Salvo ha cambiato marcia

Tutto un altro passo, ultimamente, da parte del San Salvo: oggi pomeriggio, al ‘Raciti-Ciamponi‘ di Scafa, nel recupero della 17^ giornata di Promozione girone C contro lo Scafapassocordone terzo della classe, la squadra di mister Ilyas Zeytulaev si è imposta 1-0, conquistando 3 punti essenziali per le ambizioni di risalita in classifica.

Decisiva la rete realizzata da Verderosa, al 19° del secondo tempo.

Per Izzi e compagni è il quinto risultato utile consecutivo (quattro vittorie ed un pari con la battistrada in questa striscia): un bottino importante e fiducia rinvigorita anche in vista delle prossime partite, già a cominciare da quella casalinga di domenica 20 marzo contro l‘Atessa che è quarto.

Giocate nel pomeriggio altre due sfide di recupero: Bucchianico-Ortona 2-4 e Tollese-Elicese 1-1.

La classifica aggiornata: Union Fossacesia 38, Ortona 37, Scafapassocordone 33, Atessa 32, Miglianico 31, Casolana 30, Francavilla 28, San Salvo 26, San Giovanni Teatino 24, Tollese 23, Elicese 18, Val di Sangro 16, Bucchianico 13, Athletic Lanciano 7