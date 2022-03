Pari con l'Atessa: sesto risultato utile di fila per il San Salvo

Il risultato più desiderato non arriva, ma è comunque un buon punto quello che ottiene il San Salvo nel match casalingo disputato al ‘Tomeo’ di via Stingi contro l’Atessa, quarta in classifica, terminato 0-0.

E’ il sesto risultato utile di fila (quattro successi e due pareggi in questa confortante striscia) per la squadra allenata da Ilyas Zeuytulaev e, alla fine, sotto una pioggia scrosciante, ci sono solo applausi da parte dei tifosi di casa al gruppo biancazzurro.

Partita intensa e combattuta e, tutto sommato, la parità è l’esito giusto di una sfida spesso sul filo dell’equilibrio.

Nel primo tempo occasioni dei padroni di casa con Torres e Battista, dall’altra parte è l’ex di turno, l’attaccante Alessandro Molino, a rendersi pericoloso in un paio di circostanze, nella seconda delle quali è attento e reattivo Cattafesta a blindare la sua porta.

Nella ripresa, nella fase iniziale, ci prova Verderosa, per il San Salvo, mentre l’Atessa va vicina al vantaggio con una punizione dal limite di Flocco sulla quale il numero 1 locale si salva con l’aiuto del palo. Zeytulaev, non pago del pari, prova a scuotere i suoi, ruota un po’ tutti gli elementi della sua prima linea, ma lo 0-0, nonostante i reciproci tentativi, non si schioda.

Con il punto conquistato Izzi e compagni salgono a quota 27 in graduatoria, nel girone C di Promozione, e adesso sono 3 i punti di distacco dalla zona play out.

San Salvo-Atessa 0-0

San Salvo: Cattafesta, Pollutri, Izzi, Di Pietro G., Minervino, Luongo, Battista (D’Alessandro), Dzierwa (Di Tella), Torres (Seck), Di Pietro S. (Farina), Verderosa. A disp. Corvino, Sorichilli, Nucci, Frasca, Parlante. All. Zeytulaev

Atessa: Di Cencio, Tucci, Pili, Lemme, Flocco, Canuto, Marchetti (Pasquarelli), Quintiliani, Molino, Malvone, Berardi. A disp. Di Bartolomeo, Di Ortona, Mainella, Fonseca, Falcone, Pellecchia, Tucci. All. Farina

