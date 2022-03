Luca Manzone torna in pista, brillanti risultati nella prima prova di campionato

Ricominciano la gare Karting e quest'anno c'è un pilota sansalvese che partecipa al Campionato ACI Club Interregionale (Umbria-Marche-Molise-Abruzzo).

E' Luca Manzone che, dopo una sosta di ben 23 anni si cimenta in questo campionato nella categoria 125 New Entry. Già domenica scorsa si è svolta la prima gara di campionato presso il Kartodromo Val Vibrata e Manzone si è aggiudicato un secondo posto nella prefinale e un bel primo posto nella finale.

Dalla sua voce: "Sono molto contento di come sia andato questo fine settimana, abbiamo lavorato bene insieme a tutta la squadra Tenjob Pescara Birel Art nella capacità di Daniele Buonpensiere e Luca Luzi per il motore. Dimenticavo, approfitto di questa occasione per dire che si cercano sponsor, in quanto solo Idro Calor srl è poco per fare tutto il campionato.

Per essere la prima gara dopo tanti anni che non guidavo questi mini F1, il risultato è soddisfacente".

La prossima gara si svolgerà sul Kartodromo Cogiskart di Corridonia (Macerata) il 22 maggio. Quindi non rimane altro che augurare di ripetere gli stessi brillanti risultati e magari anche meglio con due primi posti sia in prefinale che in finale.

Un grandissimo in bocca al lupo! Forza Luca!