"Tutti a tifare il San Salvo!"

Gara al sabato per il San Salvo, nel girone C del campionato di Promozione abruzzese.

La squadra di mister Ilyas Zeytulaev ospita al ‘Tomeo’ di via Stingi il Bucchianico e va a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo con il chiaro obiettivo di non fermare la corsa verso le zone nobili della classifica generale. Squadra in forma e produttiva, negli ultimi due mesi, quella biancazzurra, capace di conquistare cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite giocate, con segnali di miglioramento evidenti apprezzati da tifosi e sportivi locali. E proprio i tifosi, anche con alcuni appelli e striscioni in città, chiedono una presenza numerosa e calorosa per la partita odierna.

Fischio d’inizio alle 16 così come per il resto delle gare nella giornata numero 22 del torneo regionale.

Foto e appello di Virginio Di Pierro dalla pagina Facebook Sei di San Salvo se…