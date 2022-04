Sofferenza nei minuti finali, ma vittoria condotta in porto e serie positiva allungata con la zona play off sempre più vicina: anche il mese di aprile inizia con i sorrisi in casa San Salvo.

La squadra di mister Ilyas Zeytulaev batte 2-1 il Bucchianico al ‘Tomeo‘, conquistando l’ottavo risultato utile consecutivo (sei successi e due pareggi in questa rilevante striscia), e continua la scalata in classifica confermandosi la più in forma, attualmente, nel girone C di Promozione abruzzese.

Gara sofferta, si diceva, perché la squadra di casa, avanti di due gol, ha visto gli avversari dimezzare le distanze e poi prendere coraggio facendosi maggiormente intraprendenti dalle parti di Cattafesta. Con carattere e sostanza, in tutti i modi, Izzi e compagni, che hanno pure giocato in inferiorità numerica l’ultimo scorcio di partita (espulso Torres, per proteste), sono riusciti a conservare il prezioso vantaggio incamerando altri tre punti essenziali, nell’entusiasmo del sempre più caldo pubblico di casa.

Le reti del match: biancazzurri in vantaggio al 17′ della prima frazione di gara, con l’autogol di La Torre sugli sviluppi di un angolo; nella ripresa, al 6′, il raddoppio del centravanti Verderosa (perfetto stacco di testa a centro area anche su azione da corner); sfortunata autorete di Luongo, infine, sempre da angolo, al 19′ del secondo tempo per la realizzazione ospite.

Il San Salvo vola, il gruppo si è compattato ed i brillanti risultati degli ultimi due mesi danno conto di una squadra che sa quello che vuole e punta ancora a migliorarsi.

San Salvo–Bucchianico 2–1

Reti: 17’ La Torre (autogol), 6’ st Verderosa, 19’ st Luongo (autogol)

San Salvo: Cattafesta, Pollutri, Izzi, Di Pietro G., Triglione, Luongo, D’Alessandro (Pascucci), Dzierwa (Di Tella), Verderosa (Torres), Di Pietro S. (Farina), Battista (Seck). A disp. Corvino, Minervino, Frasca, Menna. All. Zeytulaev

Bucchianico: Pompilio, La Torre (Di Crescenzo), Mammarella, De Menna, Malandra, Di Bacco, Ferrari (Di Nisio), Di Renzo, Di Biase, Spadaccini, Salvati (Campobassi). A disposizione: Mantini, Elize, Barone, Petrelli, Cempi. All. D’Orazio

Arbitro: Costantini di Pescara (Marrollo di Vasto e Di Risio di Lanciano)