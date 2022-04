Aerial Dance e Sport, brillano le giovani allieve dell'Accademia Dinamika San Salvo

Sabato 3 e domenica 4 aprile si è svolto all’Aquila, presso il Teatro Zeta, il Campionato regionale (Centro-Sud) Csen Aerial Sport.

Hanno gareggiato le giovani atlete dell'Accademia Dinamika di San Salvo.

Per la categoria Under 15 Emergenti 2^ categoria agli attrezzi misti si è qualificata al primo posto Greta Raposelli, 12 anni di San Salvo. Per la specialità cerchio primo posto Under 9 Emergenti 2^ categoria Azzurra Cerroni di San Salvo. Under 12 Emergenti 2^ categoria primo posto per Brigida Colucci di Vasto e terzo per Giulia Di Giosa di San Salvo. Per Under 18 Emergenti 2^ categoria primo posto per Martina Di Francesco di Vasto.

Le atlete ringraziano la loro insegnante Mariachiara Mandanici e Noemi Di Biase che ha dato un grande aiuto dietro le quinte per supportare e aiutare le ragazze in gara e nelle lezioni di preparazione.

L'attenzione si sposta ora alla fase di preparazione per affrontare la ‘sfida delle sfide’ per la finale nazionale.