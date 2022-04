Primo posto a Pagani e qualificazione all’International Excellent di Roma per i giovani allievi dell'Infinity

Continuano a vincere gli allievi ballerini dell’associazione “Infinity” di Vasto che insieme all’insegnante Rossella Di Lena hanno gareggiato al Danza Festival di Pagani, evento organizzato dalla Opes settore nazionale Danza in collaborazione con il Comitato Regionale Campania e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport della città di Pagani in provincia di Salerno.

Due le coreografie che hanno piazzato i ballerini al primo posto in due categorie diverse: la prima nella disciplina “modern”, passo a due kids, i danzatori Marco Schioppa e Sara Ferraioli hanno vinto esibendosi sulle note di un brano dei Queen e per il gruppo juniores le danzatrici Erika Di Giorno e Cecilia Ferrari che si sono esibite sulle note di una canzone di Renato Zero.

“E’ davvero una bellissima soddisfazione vedere vincere i miei allievi perché so bene quanto si impegnano durante gli allenamenti. La loro determinazione è un grande esempio per me e di come non si deve mai mollare. A loro e alle loro famiglie, che seguono sempre i loro piccoli, vanno i miei complimenti sinceri”, così l’insegnate Rossella Di Lena a margine della competizione sportiva che ha aperto loro il palcoscenico della finalissima del prossimo 8 maggio a Roma dove si svolgeranno le gare dell’International Excellent 2022.

I vincitori si sono aggiudicati inoltre il premio di una borsa di studio di tre giorni di formazione per la “Montesilvano on stage” in cui gli allievi ballerini avranno l’occasione per approfondire gli studi accademici della danza e migliorare le proprie performance.