La gioia oltre il 90Â°: il San Salvo vince e continua il volo

La rete si gonfia ad una manciata di secondi dal triplice fischio di chiusura ed esplode la gioia del San Salvo e dei suoi tifosi. Un’altra vittoria, la quarta di fila, nell’ambito di una serie di risultati utili consecutivi arrivata a quota 10: pure la vigilia di Pasqua regala sorrisi e soddisfazioni in casa biancazzurra.

La squadra di mister Ilyas Zeytulaev batte 1-0 l’Elicese e continua la sua splendida scalata in classifica generale. Ora sono quarti in graduatoria Izzi e compagni, in piena zona play off, quando mancano 2 partite alla conclusione del girone di ritorno.

Vittoria importante, arrivata pressoché al culmine di un match – disputato sul rettangolo verde del ‘Tomeo‘ davanti ad una bella e calorosa cornice di pubblico – non semplice e spigoloso, al cospetto di un avversario mai domo e che solo alla fine è capitolato, con una deviazione decisiva di Luongo in una mischia furibonda, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In pratica, in uno degli ultimi assalti della compagine di casa.

In precedenza buone opportunità per i sansalvesi, specie nella prima frazione di gara, non concretizzate per poco da D’Alessandro e Stefano Di Pietro.

San Salvo a gonfie vele, insomma, gruppo e tifosi a braccetto per un finale di stagione che si prospetta indubbiamente interessante e tutto da vivere.

San Salvo-Elicese 1-0

Rete: 47′ st Luongo

San Salvo: Cattafesta, Pollutri, Izzi, Farina, Triglione, Luongo, D’Alessandro, Verderosa, Di Pietro S., Battista. A disp. Corvino, Di Tella, Minervino, Seck, Pascucci, Frasca, Silvestri, Di Pietro G., Corrado. All. Zeytulaev

Elicese: Capuccini, Basciano, Di Lorenzo, Cipressi, Luciano, Bassano, Zimei, Rucci, Pompei, Quadrini, Di Flaviano. A disp. Mazzoni, Sanlorenzo, D’Agostino, Agreste, Di Iorio, Lepore, Alfonsi, Trovarelli, D’Anteo. All. Maiori

Arbitro: Sivilli di Chieti

