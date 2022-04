Il tempo mite e il bel sole della spiaggia sansalvese sono il teatro naturale del beach camp organizzato da Hero Beach Volley in collaborazione con Studio Masa e Happy Days per il progetto cultura del turismo sportivo festival dello sport on the beach.

Hanno già aderito diverse città della Costa dei Trabocchi, nell‘intento di coniugare turismo e sport in Abruzzo e a San Salvo in particolare.